Una settimana di controlli per una mobilità più sicura e responsabile | focus su bici e monopattini

saranno impegnati in verifiche mirate su bici e monopattini, per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Questa iniziativa, promossa dalla Polizia Locale di Modena, mira a sensibilizzare cittadini e utenti sulla mobilità responsabile, contribuendo a rendere le strade più sicure per tutti. Un'occasione fondamentale per promuovere comportamenti corretti e diffondere una cultura della mobilità sostenibile.

La Polizia locale di Modena dà il via a una campagna di controllo dedicata alla tutela e al monitoraggio della mobilità sostenibile, in programma dal 23 al 28 giugno 2025. Durante tutta la settimana, gli agenti del Comando di via Galilei – sia quelli dislocati nelle varie circoscrizioni che il.

