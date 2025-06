Una raccolta fondi per la famiglia di Abdel 16enne annegato nella Martesana

In un momento di immenso dolore, Cornate sull'Adda si unisce per sostenere la famiglia di Abdel Wahab Elsarag, il giovane 16enne tragicamente scomparso nella Martesana di Trezzo. La comunità si mobilita con una raccolta fondi, lanciata dalla titolare di Zero Café, per alleviare il peso di questa perdita indescrivibile e offrire un aiuto concreto a chi più ne ha bisogno. Un gesto di solidarietà che dimostra quanto possa essere forte il senso di comunità .

Cornate sull'Adda lancia una raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia di Abdel Wahab Elsarag, il 16enne di morto annegato dopo essersi tuffato nella Martesana a Trezzo, nella frazione di Concesa. La raccolta L'iniziativa è stata lanciata dalla titolare di Zero Cafè, bar.

Dopo l'ennesima tragedia nell'Adda: "Abdel, ragazzo d'oro. Aiuteremo la tua famiglia" . Scatta la raccolta fondi

Doppia raccolta fondi per aiutare la sua famiglia a sostenere le spese del funerale. Gli amici: "Era un ragazzo d'oro, studiava per diventare meccanico". Appello del sindaco contro i tuffi nell'Adda.

