Una nuova Pisa notturna arriva la ‘led revolution’ Cambia l’illuminazione per ponti statue e piazze | la mappa

a vivere una nuova era di illuminazione con la rivoluzione LED 8216Revolution8217. Questa innovativa tecnologia trasforma i ponti, le statue e le piazze, rendendo Pisa più brillante, sostenibile e attraente di notte. Con un occhio alla salvaguardia ambientale e alla bellezza urbana, la città si appresta a brillare sotto una luce nuova, più efficiente e affascinante. Pisa si appresta a illuminare il futuro, un passo avanti verso un’eccellenza sostenibile e culturale.

Pisa, 22 dicembre 2025 – Pisa, di notte, sarà diversa: più bella, più green, più smart almeno per quanto attiene l’ illuminazione pubblica. Il 19 giugno, la Giunta ha approvato all’unanimità la proposta di progetto tecnico e di fattibilità economica per quella che può essere definita la “ led revolution ” per rendere la nostra città il più possibile decarbonizzata e con una grande valorizzazione estetica degli scorci cittadini. Pisa si appresta ad avere luci che esaltino le bellezze monumentali, statue, piazze e persino il Ponte di Mezzo oltre alla chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano, la chiesa di San Michele in Borgo, La Spina, Palazzo Pretorio, Il Casino dei Nobili, Piazza Mariri della Libertà, Logge di Banchi, la cinta muraria del Giardino Scotto, l’Archivio di Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una nuova Pisa notturna, arriva la ‘led revolution’. Cambia l’illuminazione per ponti, statue e piazze: la mappa

