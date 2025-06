Una nuova Hera per l’acquedotto La gestione passa alla multiutility

Con l’approvazione dell’accordo transitorio, si apre un nuovo capitolo nella gestione dell’acquedotto cittadino. Dopo anni di autogestione, il Comune cede il passo a Hera, simbolo di innovazione e efficienza. Una fase cruciale che promette servizi più moderni e sostenibili, mentre si prepara il terreno per un futuro all’insegna della collaborazione e del miglioramento continuo. La storia dell’acqua pubblica si evolve: il cambiamento è ormai alle porte.

Finisce un’era e arriva Hera. Nell’ultima seduta del consiglio comunale, segnata da un clima teso, la maggioranza ha approvato l’accordo transitorio che sancisce la fine dell’autogestione dell’acquedotto da parte del Comune, l’ultimo di tutta la Città metropolitana a condurre in proprio la rete dell’acqua potabile. Da qui alla fine dell’anno i tecnici della multiutility affiancheranno quelli del municipio, per poi subentrare dal 1° gennaio 2026. Il passaggio era già nei programmi dell’amministrazione, come annunciato tempo fa dalla prima cittadina Barbara Franchi, ma con tempi più dilatati. Le crescenti difficoltà tecniche ed economiche nell’erogazione del servizio hanno però accelerato la decisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it