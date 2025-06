Una nuova biblioteca a Casumaro | La casa delle idee e del confronto

Una nuova biblioteca a Casumaro, la Casa delle Idee e del Confronto, apre le sue porte per diventare il cuore pulsante della cultura locale. Questo spazio, simbolo di partecipazione e crescita, rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità , pronta a scrivere insieme una storia fatta di conoscenza, dialogo e passione. C’è un cuore che batte, che pulsa, che vive e si rinnova a Casumaro. È luogo che farà battere forte i cuori di tutti i cittadini.

"Questo luogo sarà la casa dei libri, delle idee e della partecipazione. Continueremo a scrivere questa bella storia insieme". Così Valeria Paganelli, presidente dell’associazione ‘Biblioteca Ileana Ardizzoni’ di Casumaro, ha aperto l’evento che ha inaugurato la nuova sede al primo piano dell’edificio, interamente ristrutturato, di piazza Donatori di Sangue. C’è un cuore che batte, che pulsa, che vive e si rinnova a Casumaro. È luogo che costruisce il futuro sui passi della storia, si basa sulla cultura e sulla conoscenza, incontra e fa incontrare e soprattutto, dà voce e mente a tutti quei libri che grazie ai lettori continuano a vivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una nuova biblioteca a Casumaro: "La casa delle idee e del confronto"

In questa notizia si parla di: casumaro - biblioteca - casa - idee

Come valorizzare la luce naturale in casa. Idee per ambienti più luminosi in primavera - Con l’arrivo della primavera, è il momento ideale per valorizzare la luce naturale in casa. Idee semplici e pratiche permettono di rendere gli ambienti più luminosi, alleggeriti e accoglienti, sfruttando al massimo la bellezza delle giornate più lunghe.

La Biblioteca Vivente fa tappa nella Casa Circondariale di Genova Pontedecimo - Il 30 maggio 2025, la Biblioteca Vivente si trasferisce nella Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo, offrendo l’opportunità di ascoltare le storie uniche delle detenute, considerate "libri umani".

Una nuova biblioteca a Casumaro: La casa delle idee e del confronto; Venerdì 20 giugno inaugura la nuova sede della biblioteca di Casumaro.

Una nuova biblioteca a Casumaro: "La casa delle idee e del confronto" - Taglio del nastro venerdì sera con il sindaco Accorsi e la presidente dell’associazione Valeria Paganelli "Un fulcro centrale per la frazione, grazie ai volontari". msn.com scrive

Pescaglia, inaugurata la biblioteca civica della Casa delle Idee - Nel pomeriggio di oggi (6 maggio) è stata inaugurata la Biblioteca Civica della Casa delle Idee. Scrive luccaindiretta.it