Una mostra celebra la storia e la magnificenza di Paul Poiret lo stilista che ha liberato le donne dal corsetto al Musée des Arts Décoratifs di Parigi

Scopri l'eredità rivoluzionaria di Paul Poiret, lo stilista che ha liberato le donne dal corsetto e ha dato vita alle prime sfilate di moda. Celebrato come "The King of Fashion" in America e "Le Magnifique" a Parigi, il suo genio ha trasformato il panorama fashion mondiale. Ora, la mostra di Dolce&Gabbana a Roma rende omaggio a questa icona senza tempo, dimostrando che la moda è pura emozione.

I n America lo incoronarono The King of Fashion. A Parigi divenne Le Magnifique, omaggio a Solimano il Magnifico. Ma soprattutto Paul Poiret liberò la donna dal corsetto, inventò le moderne sfilate e persino i fashion show portati nelle più grandi capitali del mondo. La mostra di Dolce&Gabbana arriva a Roma: la moda diventa emozione X Leggi anche › I testimonial e le campagne pubblicitarie moda delle collezioni Pre Fall 2025 Se oggi tutti conosciamo profumi creati da note maison di moda fu proprio grazie a lui, che per primo creò la propria fragranza. Tanti sono anche i designer che dal suo genio hanno tratto ispirazione, come scopriremo in Paul Poiret. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una mostra celebra la storia e la magnificenza di Paul Poiret lo stilista che ha liberato le donne dal corsetto, al Musée des Arts Décoratifs di Parigi

