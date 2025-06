Una delle terrazze panoramiche più belle del Trentino è pronta a riaprire

Una delle terrazze panoramiche più belle del Trentino, il Doss di Pez a Cles, si appresta a riaprire dopo i recenti lavori di riqualificazione. Questo simbolo di bellezza e tranquillità, che affascina visitatori e locali con il suo spettacolare panorama, si prepara a regalare nuove emozioni a chi desidera immergersi nella natura e nella vista mozzafiato del cuore del Trentino. La rinascita di questo luogo incantevole promette momenti indimenticabili per tutti.

Si sono conclusi da poco i lavori di riqualificazione della terrazza panoramica del Doss di Pez, uno dei luoghi più suggestivi e frequentati di Cles, divenuto negli anni un vero e proprio punto di riferimento per residenti e turisti in cerca di panorami mozzafiato in Trentino. I lavori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Una delle terrazze panoramiche più belle del Trentino è pronta a riaprire

In questa notizia si parla di: trentino - terrazze - panoramiche - belle

Una delle chiese più belle di Italia ce l'abbiamo in Trentino - Una delle chiese più affascinanti d’Italia si trova in Trentino: la Chiesa della Santissima Trinità di Rovereto.

Luoghi magici..odori unici..montagne maestose come se fosse un dipinto.. Carezza..? #dolomiti #italia #valdefasha #trentino #valdifassa #fassatal #moenalovers #moenalafatadelledolomiti #unescoworldheritage #dolomites #unesco #italy #visitmoena #mo Vai su Facebook

?? Una delle terrazze panoramiche più belle del Trentino è pronta a riaprire; Terrazza delle Dolomiti: che magia; Roma come non l’avete mai vista, l’evento imperdibile.

4 belle escursioni in Trentino per tutti - La prima escursione in Trentino che ti proponiamo è il giro ad anello sul ... sportoutdoor24.it scrive

8 strade panoramiche più belle d’Italia: viaggio on the road da nord a sud della penisola - Grande Statale delle Dolomiti – Trentino Alto Adige e Veneto E’ la regina indiscussa delle strade panoramiche più ... Come scrive automobili10.it