Una cordata di amici nell’azienda di Ansaloni.

Una vera e propria cordata di amici si è unita con passione e dedizione per sostenere l’azienda di Ansaloni, simbolo di tradizione e qualità a Sant’Agata. Federico e Clelia Ansaloni, insieme ai loro collaboratori, stanno ricevendo un aiuto prezioso per continuare a coltivare i pomodorini datterini, simbolo di eccellenza locale. Una rete di solidarietà che testimonia il forte legame tra comunità e impresa, garantendo un futuro ricco di speranza e continuità.

Tutti per Federico e Clelia Ansaloni di Sant’Agata. Una cordata di amici, coetanei dei due fratelli, si è messa volontariamente all’opera per aiutare i ragazzi nel lavoro dell’ azienda agricola di vendita diretta in via Pedicello conosciuta in particolare per i pomodorini datterini. Ed è l’azienda agricola di Bruno Ansaloni di Sant’Agata, il 56enne imprenditore agricolo, deceduto il 1° giugno scorso a causa di un incidente stradale provocato da un pirata della strada a San Matteo della Decima, che aveva l’obbligo di dimora e invece era alla guida di un’automobile che non si era fermata a un controllo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it