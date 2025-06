Una cittadina | I cestini di piazza dei Grue sempre pieni di rifiuti

Una cittadina denuncia con preoccupazione la situazione di Piazza dei Grue, dove i cestini sono sempre pieni e i rifiuti si accumulano. Nonostante le numerose segnalazioni e il persistente problema di spazzatura selvaggia in tutta Pescara, l’amministratore di Ambiente Spa si dichiara soddisfatto dei risultati. Eppure, l’assenza di commenti da parte dell’assessore alla nettezza urbana solleva dubbi sulla reale efficacia delle politiche adottate. È quanto scrive...

«Piazza dei Grue rifiuti di continuo!!Visto che la spazzatura selvaggia è in tutte le zone di Pescara e visto che l'amministratore di Ambiente spa è soddisfatto dei numeri, così ha dichiarato che funziona. È strano che l'assessore alla nettezza urbana non lascia dichiarazioni».

In questa notizia si parla di: piazza - grue - rifiuti - cittadina

