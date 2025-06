Una cittadina | I cestini di piazza dei Grue sempre pieni di rifiuti

Una cittadina si lamenta della situazione dei cestini di piazza dei Grue, sempre pieni e pieni di rifiuti. La spazzatura selvaggia, purtroppo, dilaga in tutto Pescara, mentre l’amministratore di Ambiente Spa si mostra soddisfatto dei numeri, affermando che il servizio funziona. È curioso che l’assessore alla nettezza urbana non abbia ancora rilasciato dichiarazioni in merito. È un segnale che qualcosa non quadra nel sistema di gestione dei rifiuti della città ...

«Piazza dei Grue rifiuti di continuo!!Visto che la spazzatura selvaggia è in tutte le zone di Pescara e visto che l'amministratore di Ambiente spa è soddisfatto dei numeri, così ha dichiarato che funziona. È strano che l'assessore alla nettezza urbana non lascia dichiarazioni». È quanto scrive. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Una cittadina: "I cestini di piazza dei Grue sempre pieni di rifiuti"

In questa notizia si parla di: piazza - grue - rifiuti - cittadina

Una cittadina: "I cestini di piazza dei Grue sempre pieni di rifiuti" - Una cittadina denuncia con preoccupazione la situazione di Piazza dei Grue, dove i cestini sono sempre pieni e i rifiuti si accumulano.

Una cittadina: I cestini di piazza dei Grue sempre pieni di rifiuti :: Segnalazione a Pescara; Rifiuti abbandonati in piazza dei Grue, la rabbia di una residente: Nessuno raccoglie, ma paghiamo le tasse; Estensione della raccolta differenziata porta a porta in zona Nord.

Una cittadina: "I cestini di piazza Grue sempre pieni di rifiuti" - Visto che la spazzatura selvaggia è in tutte le zone di Pescara e visto che l'amministratore di Ambiente spa è soddisfatto dei numeri, così ha dichiarato che fun ... Riporta ilpescara.it

Campagna contro l’abbandono dei rifiuti, totem nelle piazze - Da domani per la ‘ Fiera di San Giovanni ’ fa tappa a Cesena il progetto ’ Broken Window ’, iniziativa di Hera e Comune per sensibilizzare i cittadini sull’ impatto ambientale dell’ abbandono dei ... Scrive msn.com