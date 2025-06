Una cattedra interna si trasforma in COE perché ci sono meno classi | il docente è obbligato a lavorare nella scuola di completamento anche se non richiesta

Quando le classi diminuiscono, una cattedra interna può trasformarsi in un incarico di collaborazione esterna (COE), obbligando i docenti a lavorare nella scuola di completamento anche senza richiesta specifica. Questa procedura solleva importanti questioni sul rapporto tra organico e diritti degli insegnanti. Ma cosa succede quando un docente, a seguito di una contrazione dell'organico, riceve una nuova assegnazione di COE? Scopriamolo insieme.

Il docente che in seguito a contrazione nell'organico della scuola di titolarità ha l'assegnazione di una COE ex-novo non viene dichiarato soprannumerario L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docente - scuola - cattedra - interna

Cattedra Orario Esterna: il docente trasferito su tale cattedra potrà passare su cattedra interna solo se vacante - L'assegnazione delle cattedre orarie esterne rappresenta un tema cruciale per i docenti trasferiti nelle scuole.

Buongiorno, fresca di passaggio di ruolo, ho una cattedra interna completa in una delle secondarie del distretto che avevo spuntato al momento della domanda di mobilità professionale. Tramite conoscenti vengono sapere che le ore scoperte in quella scuola Vai su Facebook

Una cattedra interna si trasforma in COE perché ci sono meno classi: il docente è obbligato a lavorare nella scuola di completamento anche se non richiesta; ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI: CHI DECIDE E QUALE LA PROCEDURE PREVISTA; Cattedra Orario Esterna: regole per il passaggio a quella cattedra interna.

Cattedra Orario Esterna: regole e criteri per il passaggio a cattedra interna - Nel caso di trasferimento su COE, il docente è soggetto al vincolo triennale nella scuola di destinazione e può accedere a una cattedra interna solo se vacante, come previsto dall’art. Scrive informazionescuola.it

Cattedra Orario Esterna: regole per il passaggio a quella cattedra interna - Inoltre, il vincolo triennale di permanenza nella scuola prevede che il docente trasferito sia collocato in coda alla graduatoria interna solo per il primo anno scolastico. Segnala informazionescuola.it