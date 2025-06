Un turbo per l’attacco granata In arrivo il giovanissimo Contè

Un giovane talento pronto a fare il suo grande salto nel calcio italiano: Oumar Contè, attaccante classe 2007 proveniente dalla Nuova Guinea, sta per firmare con la Reggiana con un accordo pluriennale. Con il suo talento e determinazione, promette di portare nuova energia e freschezza alla squadra granata. Il futuro della Reggiana si colora di speranze e ambizioni, e l’arrivo di Contè potrebbe rivelarsi il turbo che mancava.

L'attacco granata mette il turbo a destra. La Reggiana è infatti ai dettagli con Oumar Contè, seconda puntaesterno classe 2007 della Nuova Guinea che il ds Fracchiolla ha prelevato dalla Spal con un blitz che ha superato una (nutrita) concorrenza. Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'accordo pluriennale. Il giocatore era balzato agli onori delle cronache nazionali lo scorso 17 novembre quando, ancora diciassettenne, era andato in gol nel giorno del debutto tra i professionisti, siglando il terzo sigillo nella vittoria dei ferraresi sul Legnago. Le doti principali sono la progressione in campo aperto e il controllo in velocità, caratteristiche che - per fare un esempio ben noto ai tifosi reggiani - possono accomunarlo ad Augustus Kargbo, eroe del ritorno in B nell'estate del 2020.

