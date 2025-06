Un tempo icona della movida oggi locale da futuro incerto | il ‘Meridiana’ è in vendita

Un tempo icona pulsante della movida, oggi il “Meridiana” di Lido di Spina si trova in bilico tra passato e futuro incerto. Questo storico locale, simbolo dei lidi, aspetta un nuovo proprietario capace di rigenerarlo e ridargli vita. La speranza è che un imprenditore con la passione e le risorse necessarie possa trasformarlo di nuovo in un punto di riferimento, ridando lustro a un luogo che merita di rinascere. Ma, a differenza...

Un altro simbolo dei lidi dal futuro incerto. Il 'Meridiana' di Lido di Spina cammina, infatti, sul filo del rasoio. La speranza, per il futuro, è l'acquisto da parte di un imprenditore che abbia la volontà (e la forza economica) per rilanciare il locale di Largo degli Artisti.

Un tempo icona della movida, oggi locale da futuro incerto: il ‘Meridiana’ è in vendita.

