Un sogno spezzato L’ultimo gesto d’amore Nel ricordo di Marco un contributo al Meyer

Due giorni, e di Marco resta ancora il pensiero piĂą forte e potente. Che non abbandona le comunitĂ e i cuori di tutta la Versilia. Marco Riccomagno, 32 anni, ha perso la vita nello scontro con un furgone lungo la Provinciale di Camaiore all’alba di venerdì: era alla guida del suo scooter mentre andava a lavoro in un cantiere di Bicchio. I funerali si terranno oggi alle 17.30 alla chiesa della Resurrezione del Varignano a Viareggio: la salma, dopo il via libera del magistrato, è stata trasferita alle onoranze funebri Ferrante. Nel suo ricordo la famiglia chiede un gesto di solidarietĂ : nessun fiore, ma un contributo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it