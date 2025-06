Un servizio al territorio 280 ’passaggi’ in un anno con il taxi di comunità

Il servizio di taxi di comunità di Capannori ha già raggiunto oltre 280.000 passaggi in un anno, dimostrando quanto sia fondamentale per il nostro territorio. Ora, grazie all’estensione alla parte nord, più cittadini potranno beneficiare di un’assistenza sicura e vicina. Il Comune invita gli enti del Terzo Settore a unirsi in questa sfida, contribuendo a creare un servizio ancora più inclusivo e accessibile per tutti.

Il Comune di Capannori, estende il servizio del taxi di comunità alla parte nord del territorio. Per il momento è partito in via sperimentale solo a sud. Per questo ha emesso un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla realizzazione del progetto anche nella zona nord. Il servizio è rivolto ad anziani che non hanno una rete familiare, a chi ha problemi di salute o ha particolari condizioni socio-eonomiche che hanno difficoltà a spostarsi sul territorio per raggiungere la sede comunale, i patronati e altri uffici pubblici per il disbrigo di atti amministrativi come, ad esempio, il rilascio di documenti e certificati, gli ospedali di Campo di Marte e San Luca, i distretti socio-sanitari di Capannori, ma anche la parrocchia o il circolo ricreativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un servizio al territorio 280 ’passaggi’ in un anno con il taxi di comunità

In questa notizia si parla di: servizio - territorio - taxi - comunità

Ex assessora morta nel terribile incidente, dolore a Siena: “Una vita al servizio della comunità” - Un tragico incidente ha colpito la comunità di Siena, portando via Maria Teresa Fabbri, ex assessora del Comune, all'età di 78 anni.

Lavori alla sede dell'Infermiere di famiglia e comunità, il servizio si trasferisce - Il servizio dell'Infermiere di Famiglia e Comunità di Bondeno si trasferisce temporaneamente! A partire dal 3, i cittadini potranno trovarlo in una nuova sede.

Dal 30 giugno 2025 il bus urbano di #Saluzzo diventa "a chiamata" Il bus urbano del Comune di Saluzzo si trasforma ed evolve: dal 30 giugno 2025 diventa “a chiamata”. A fornire il servizio è sempre “Bus Company”, in collaborazione con la società “Moe Vai su Facebook

Il Taxi di Comunità si allarga: bando per estenderlo alla zona nord; Taxi di comunità il servizio sarà esteso; Il Taxi Sociale Urbano per sostenere i cittadini in difficoltà.