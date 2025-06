Un ritorno al passato L’idea del bus navetta dal Parco al centro

In un’epoca in cui i parcheggi a pagamento e le strisce blu dominano il paesaggio urbano, riemerge un’idea che ha fatto parte del passato: il bus navetta tra il parco e il centro città. Questa soluzione, attualmente operativa solo tramite convenzione, potrebbe rappresentare un’alternativa comoda e sostenibile, alleviando il traffico e migliorando la qualità della vita cittadina. Sarebbe molto utile — commenta Isabella Viganoni — per rendere la mobilità più semplice ed efficiente.

In tempo di parcheggi a pagamento con strisce blu sparse un po’ ovunque per tutta la città, qualcuno comincia a rispolverare la vecchia idea realizzata nei primi anni 2000 e poi soppressa del bus navetta dal Parco (Porta Monza) al centro. Oggi questo servizio esiste solo come convenzione tra la Clinica Zucchi e il parcheggio, ma l’idea non dispiace a molti. "Sarebbe molto utile - commenta Isabella Viganoni -, con tutte le strisce blu e i posteggi a pagamento nessuno viene più in centro a Monza. È vero che si verifica un maggior turnover di auto, ma se rimettessero il servizio dal parcheggio Porta Monza sarebbe una bella cosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un ritorno al passato. L’idea del bus navetta dal Parco al centro

