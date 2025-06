Un prato verde in piazza Duomo Yoga rigenarativo per 600 survivor

Un prato verde in Piazza Duomo si trasforma in un’oasi di pace e rinascita, dove oltre 600 sopravvissuti si sono riuniti per praticare yoga nel giorno dedicato alla loro forza e speranza. La giornata, organizzata dalla Lilt per celebrare il Cancer Survivors Day e la Giornata internazionale dello yoga, è stata un momento di benessere e rigenerazione. Una testimonianza che, dopo un’esperienza difficile, la vita può tornare a fiorire pienamente.

Oltre seicento persone oggi hanno partecipato ieri alla seduta di yoga in piazza Duomo (nella foto) per il Cancer Survivors Day di Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori). Nella Giornata internazionale dello yoga, Lilt ha proposto la pratica indiana che dona benessere a corpo e mente, una tra le attività proposte ai pazienti oncologici nel percorso di riabilitazione e rigenerazione per tornare alla vita piena dopo un’esperienza di tumore. Francesca Senette, insegnante di yoga e giornalista, per il terzo anno ha condotto l’evento. Per l’occasione il sagrato si è trasformato in un grande prato verde che ha ospitato 600 survivor e li ha guidati in un percorso di rigenerazione attraverso posizioni yoga di grande ispirazione, come il Guerriero e il Saluto al sole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un prato verde in piazza Duomo. Yoga rigenarativo per 600 “survivor“

