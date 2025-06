Un Posto al Sole anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025 |  Micaela vuole diventare allieva di Pasquale De Simone

Sei pronto a scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole? Dal 23 al 27 giugno 2025, le lezioni di ballo si trasformano in un vero e proprio spettacolo di passione e determinazione. Micaela, decisa a diventare allieva di Pasquale De Simone, affronta sfide e dubbi, mentre Filippo mette in discussione il suo talento. Le anticipazioni svelano colpi di scena che lasceranno tutti senza fiato. Restate con noi per scoprire come si svilupperanno le vicende!

© Instagram @unpostoalsolerai Lezioni di ballo movimentate nelle puntate di Un Posto al Sole in onda questa settimana. Micaela è infatti disposta a tutti pur di farsi accettare come allieva dal maestro Pasquale De Simone. Una volontà che si rafforza quando Filippo fa notare alla ragazza che il “ ballo non è per lei “. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 23 a venerdì 27 giugno 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it