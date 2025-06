Un Posto al Sole anticipazioni 23 giugno | Rosa fa un passo avanti con Pino Micaela non si arrende

Prepariamoci a un nuovo emozionante episodio di Un Posto al Sole in onda il 23 giugno su Rai 3. Tra passione e decisioni importanti, Rosa fa un passo avanti con Pino, mentre Micaela non si arrende di fronte alle sfide. Le vicende di Palazzo Palladini continuano a catturare il nostro cuore, svelando segreti e colpi di scena che non vediamo l'ora di scoprire. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa appassionante puntata!

Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. Nuovo appuntamento domani su Rai 3 alle 20.50 con Un Posto al Sole. Continuano le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, che ci tengono compagnia dal 1996. Nell'episodio di lunedì 23 giugno vedremo Rosa più innamorata che mai e decisa a portare la relazione con Pino a un passo successivo. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà . Dov'eravamo rimasti Negli episodi precedenti Giulia ha raggiunto Luca a casa di Gianluca Palladini, che si è preso cura di lui dopo la sa fuga da Napoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 23 giugno: Rosa fa un passo avanti con Pino, Micaela non si arrende

