Un museo e 150 case popolari | ecco il piano per l' ex salumificio occupato

Un museo e 150 case popolari: ecco il piano rivoluzionario per l'ex salumificio occupato, un intervento di rigenerazione urbana che ha catturato l'attenzione internazionale. L'assessore Tobia Zevi descrive il progetto per il Metropoliz come "un esempio di innovazione sociale e culturale". Questa iniziativa trasforma lo storico sito in un polo di cultura, abitare e creatività , dando nuova vita a un’area simbolo di rinascita e inclusione.

"Un intervento di rigenerazione urbana che tutto il mondo sta guardando". Così l'assessore capitolino alla Casa, Tobia Zevi ha definito il progetto per riqualificare il Metropoliz. L'ex salumificio Fiorucci di via Prenestina 913, occupato, in cui è nato anche un museo unico in Europa, il Maam.

