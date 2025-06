Un giovane su 3 cambierebbe regione per un lavoro green

Un giovane su 3 sarebbe disposto a cambiare regione pur di trovare un lavoro nel settore green, evidenziando la forte spinta verso una transizione ecologica che sia supportata da misure concrete di sostegno. Secondo Gianluca Carrabs di Europa Verde, i risultati del sondaggio “Nuove professioni green” mostrano il desiderio diffuso tra i giovani di un futuro più sostenibile, purché accompagnato da politiche efficaci. È fondamentale tradurre questa volontà in azioni tangibili che coinvolgano tutti gli italiani.

La transizione ecologica va accompagnata da misure di sostegno che, se concrete, sarebbero apprezzate dalla popolazione. Lo sostiene Gianluca Carrabs, della direzione nazionale di Europa Verde, sulla base dei risultati del sondaggio “Nuove professioni green“, presentato durante la Scuola Langer, coscienti giovani in corso a Urbino. "Abbiamo chiesto a un campione di 800 italiani, rappresentante tutte le età, se fosse favorevole a detrazioni fiscali per lavori green e agricoltura sostenibile: quasi 4 su 5 hanno detto sì – spiega –. Questo fa capire che dobbiamo andare sempre più verso un’ecologia che non sia solo un fattore sociale e didattico, ma soprattutto economia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Un giovane su 3 cambierebbe regione per un lavoro “green“"

In questa notizia si parla di: green - giovane - cambierebbe - regione

La giovane vita spezzata di Sofia, le 40 condanne per traffico di droga, lo stop di Comune e Regione ai rapporti con Israele - La tragica scomparsa di Sofia Lorusso, la sedicenne vittima di un incidente in via Tatarella, ha scosso la comunità pugliese.

Regione, dalla mobilità alla transizione green: approvati nuovi interventi per la Calabria - La Calabria si prepara a un nuovo capitolo di crescita sostenibile, con interventi strategici approvati dalla Regione che mirano a favorire la mobilità e la transizione green.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza! Per proteggere la salute di chi lavora all’aperto – in agricoltura, edilizia e settori affini – è vietato lavorare sotto il sole dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni e nelle aree a Vai su Facebook

Un giovane su 3 cambierebbe regione per un lavoro “green“; Rimborsi diversi in base alle Regione? I dubbi di un giovane calciatore - Trentino - Trento; Regione Basilicata: attuare il PSR per creare il nuovo Green Deal regionale, a partire dai giovani.

Le Regioni chiedono al governo il “super green pass” per salvare il Natale: ecco cosa cambierebbe - Le Regioni che le restrizioni anti Covid, in caso di passaggio di colore, non valgano per i vaccinati. Lo riporta fanpage.it

Green pass: sindacati chiedono incontro urgente con Regione - genererà problemi di carattere organizzativo e gestionale sui posti di lavoro. Si legge su ansa.it