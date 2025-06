Un Elfo maremmano in camicia glitter e chitarra acustica | la magia di Lucio Corsi a Capannelle tra Bowie favole e perline spaziali

Immagina un elfo maremmano in camicia glitter, con la sua chitarra acustica tra le mani, pronto a portare magia e speranza tra sogni e realtà. Tra Bowie, favole e perline spaziali, la notte si trasforma in un incanto che supera ogni confine. È il momento di credere che anche gli animali fantastici di Corsi possano salvare il mondo dall’oscurità, perché la vera magia nasce dal cuore di chi osa sognare.

Magari esiste davvero, una Lepre che con un salto arriva sulla Luna prima dei russi e degli americani. Ed è dolce trovare gli animali fantastici di Corsi in una notte che dovrebbe celebrare il solstizio d'estate, il prodigioso equilibrio astrale che a Roma è antivigilia del volo delle streghe verso il sabba attorno al noce di Benevento. Serve un Elfo maremmano perché le fiabe trionfino sulla cupezza della follia globale imposta dai Cattivi. Nelle stesse ore in cui le buche nel mondo sono scavate dai malvagi, la Lepre e il Lupo, ma anche la Ragazza Trasparente e l'Amico troppo secco (che vola via) si materializzano a Capannelle grazie a Ziggy Corsi and the Spiders From Mars.