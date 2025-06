Un cittadino | Via Tronto e zone limitrofe infestate dai topi alcuni hanno attaccato i bambini nelle case

Un cittadino di via Tronto e delle zone limitrofe a Pescara segnala con preoccupazione un grave problema di infestazione di topi, che ormai invade le abitazioni e mette a rischio la sicurezza dei residenti, soprattutto dei più piccoli. Questa situazione di degrado richiede interventi immediati per tutelare la salute e il benessere della comunità. È fondamentale agire prontamente per ripristinare un ambiente salubre e sicuro per tutti.

«Scrivo per segnalare una situazione incresciosa in via Tronto e zone limitrofe a Pescara infestate dai topi che spesso entrano nelle case dove ci sono i bambini, ed alcuni sono stati anche attaccati».

