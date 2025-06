Un bookshop nella Fortezza Progetto da 140mila euro La scommessa di Montalcino

Un affascinante progetto da 140mila euro trasformerà la storica fortezza di Montalcino in un vivace bookshop, un luogo dove cultura e tradizione si incontrano. Oltre ai classici gadget, il nuovo spazio offrirà prodotti esclusivi legati alla storia e alle eccellenze locali, diventando un punto di riferimento per i visitatori e gli appassionati. Un’iniziativa che promette di valorizzare ulteriormente questa icona del Brunello e di arricchire l’esperienza dei turisti.

C’è un nuovo progetto di sicuro interesse, che riguarda la trecentesca fortezza di Montalcino uno dei luoghi simbolo della città del Brunello. E’ la realizzazione di un bookshop ossia di un punto vendita di pubblicazioni e oggettistica varia che serva anche come punto di accoglienza per i molti turisti che ogni giorno la visitano. In particolare un luogo dove si potranno trovare non solo i tradizionali gadget per il visitatori ma anche prodotti gastronomici del territorio quali miele, formaggi, tartufi ad esclusione del vino (nelle sale interne è già in funzione una enoteca) e libri e pubblicazioni sulla città ed il suo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un bookshop nella Fortezza. Progetto da 140mila euro. La scommessa di Montalcino

In questa notizia si parla di: bookshop - fortezza - progetto - montalcino

