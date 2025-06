Un ambulatorio operativo per tutta l' estate | la richiesta del Comune di Camerota

Un servizio essenziale per la salute dei residenti e dei turisti: il Comune di Camerota ha richiesto ufficialmente all’Asl Salerno l’attivazione di un ambulatorio infermieristico operativo durante tutta l’estate. Questa iniziativa, già approvata, mira a garantire assistenza sanitaria tempestiva e di qualità in un periodo di grande afflusso turistico, rafforzando il sistema di cura locale e assicurando tranquillità a tutti. La proposta rappresenta un passo importante verso un’estate più sicura e serena.

Un ambulatorio infermieristico operativo per tutta l'estate. È la richiesta che il Comune di Camerota ha formalizzato all'Asl Salerno per migliorare l'assistenza sanitaria sul territorio, soprattutto in vista del grande afflusso turistico atteso nei mesi estivi. La proposta, approvata.

