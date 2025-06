Un altro ponte sul Tevere e una nuova viabilità di collegamento a Sansepolcro

Un nuovo capitolo di progresso si apre a Sansepolcro con l'inaugurazione del secondo ponte sul Tevere e la rinnovata viabilità di collegamento. Un'opera attesa da anni che promette di rivoluzionare la mobilità locale, potenziando l'accessibilità e favorendo lo sviluppo economico. Questa realizzazione rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più efficiente e connesso per tutta la comunità. Si tratta di uno degli interventi più significativi degli ultimi tempi, destinato a trasformare il tessuto urbano e sociale della zona.

SANSEPOLCRO – È stato inaugurato ieri (21 giugno) il secondo ponte sul fiume Tevere, insieme alla nuova viabilità di collegamento a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Un’infrastruttura attesa da tempo e strategica per l’intero territorio, concepita per migliorare in modo significativo la mobilità tra le diverse aree della vallata, dal centro storico della città fino al cuore della zona industriale. Si tratta di uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti degli ultimi anni, frutto di un progetto virtuoso di ingegneria e sostenibilità ambientale. L’opera è stata realizzata grazie al costante impegno del Comune di Sansepolcro, in sinergia con la Regione Toscana, che ha cofinanziato il progetto con un contributo superiore ai 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

