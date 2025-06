Un abito fatto di mascherine L’idea della parrocchia

Dalla fantasia e dal senso civico nasce Riciclarte, un progetto innovativo della parrocchia di Portomaggiore che trasforma le mascherine usate in un abito unico nel suo genere. Questa iniziativa coinvolge la residenza per anziani Center Terza EtĂ , dimostrando come il riciclo possa diventare arte e testimonianza di tutela ambientale. Un esempio brillante di come il passato possa rivivere, dando vita a qualcosa di sorprendente e sostenibile.

Le mascherine tornano a nuova vita grazie a un progetto della Casa residenza per anziani Centro terza età della parrocchia di Portomaggiore. E' ' Riciclarte ', progetto di sensibilizzazione sul tema del riciclo. Aggiungendo al riciclo un po' di creatività si è avviato un meccanismo che ha permesso la generazione del nuovo, grazie all'utilizzo di vecchi oggetti e materiali che, altrimenti, avrebbero terminato il loro ciclo vitale in discarica o nell'inceneritore. Il 24 giugno si vedranno i risultati di un progetto di materia e energia creativa che si è posto l'obiettivo di fare del riciclo la base di nuove forme d'arte.

