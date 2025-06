Umbria trova un portafogli con 600 euro dentro | si prende tutti i soldi e lo riconsegna vuoto

In un gesto che ha lasciato tutti senza parole, un uomo di Narni ha prima trovato un portafoglio con 600 euro all’ingresso di un supermercato, e successivamente, invece di restituirlo subito, si è preso tutto il denaro prima di consegnarlo alle casse. Le indagini dei carabinieri hanno svelato un episodio di furto aggravato, portando alla denuncia di un individuo incensurato. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla moralità e l’onestà nella nostra comunità.

Trova un portafoglio all'ingresso del supermercato e lo porta alle casse perché venga restituito al legittimo proprietario. Non prima di averlo aperto ed essersi messo in tasca 600 euro. I carabinieri di Narni hanno denunciato per furto aggravato un italiano di mezza età, incensurato.

Un bellissimo gesto quello di un 16enne che, dopo aver ritrovato un portafogli nel parcheggio di un centro commerciale di Perugia, ha immediatamente chiamato il padre chiedendo di poter provvedere alla restituzione del portafogli in questione... #am84tv #a Vai su Facebook

