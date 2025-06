Ultraleggero si schianta sulle rocce due morti in Trentino

Tragedia in Trentino: un ultraleggero si schianta contro le rocce di Cima Bocche, mietendo due vittime. I due uomini, di 55 e 56 anni, hanno perso la vita nell'incidente avvenuto tra la Val di Fassa e il Primiero, dopo il decollo dall'aeroporto 'Caproni' di Trento. Le autorità e i soccorritori sono intervenuti immediatamente per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, mentre si indaga sulle cause di questa drammatica vicenda.

Due uomini di 56 e 55 anni sono morti in Trentino nello schianto di un ultraleggero contro le rocce della zona di Cima Bocche, tra la Val di Fassa e il Primiero. Il velivolo, decollato dall'aeroporto 'Caproni' di Trento, è precipitato nel territorio di San Martino di Castrozza e ha preso fuoco dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che hanno posto sotto sequestro il luogo dell'incidente e la scatola nera, e il Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino. Sono intervenuti anche l'elisoccorso con l'equipe medica, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino di Moena.

