Ultimissime Juve LIVE | vittoria per 4-1 contro il Wydad i bianconeri volano agli ottavi di finale del Mondiale per Club Le dichiarazioni di Tudor

La Juventus si impone con un rotondo 4-1 contro il Wydad, volando agli ottavi di finale del Mondiale per club. Una vittoria che conferma il momento positivo dei bianconeri e accende l’entusiasmo dei tifosi. Le dichiarazioni di Tudor sottolineano la determinazione della squadra, mentre la redazione di JuventusNews24 segue ogni dettaglio in tempo reale. Rimanete con noi per scoprire tutte le ultime news e analisi sul cammino della Vecchia Signora.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Ultimissime Juve LIVE – 22 giugno 2025.

Tudor a DAZN: «Due belle vittorie, i ragazzi sono stati bravi.

