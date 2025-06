Ultimissime Juve LIVE | Tudor parla in conferenza stampa la probabile formazione per la sfida contro il Wydad

Rimanete aggiornati con le ultime novità sulla Juventus, tra conferenze stampa di Tudor e probabili formazioni per la sfida contro il Wydad. La redazione di JuventusNews24 è pronta a portarvi in prima linea su tutte le notizie più rilevanti in tempo reale. Dalle strategie in vista del match alle dichiarazioni dei protagonisti, ogni dettaglio conta: scoprite cosa ci riserva il mondo bianconero e preparatevi al grande appuntamento.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 22 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 19 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 18 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 giugno 2025. Probabili formazioni Juve Wydad Casablanca: le possibili scelte di Tudor per la sfida in programma oggi a Philadelphia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, la probabile formazione per la sfida contro il Wydad

In questa notizia si parla di: juve - ultimissime - tudor - parla

Ultimissime Juve LIVE: Conte è il sogno per la panchina. Parla Tudor alla vigilia del Venezia, ufficiali i convocati per l’ultima di Serie A - Le ultimissime sulla Juventus in tempo reale: Conte è il sogno per la panchina, mentre Tudor parla alla vigilia del match contro il Venezia.

MEZZOGIORNO #MERCATO #ALLEGRI VUOLE #CAMBIASO, #TUDOR SI FA FORTE, SU #KOLOMUANI E #DAVID… #ULTIMISSIME #JUVE #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/EgcjoBI85QI?fe Vai su X

Tudor in conferenza stampa pre Juve Wydad ? Le dichiarazioni del tecnico bianconero Vai su Facebook

Conferenza stampa Tudor pre Venezia Juve: quando parla; Tudor Juve (Gazzetta), scenari completamente stravolti; Tudor Juve (Sky): sarà lui a guidare il club al Mondiale!.

Conferenza stampa Tudor: “La storia della Juventus impone di fare grandi cose, ho sentito Elkann e…” - Il tecnico bianconero ha fatto il punto su tutto quello che sta succedendo alla Juventus. Lo riporta jmania.it

Tudor a Mediaset: «La qualificazione alla prossima Champions ha portato fiducia e consapevolezza. Mondiale per Club? Non si può sbagliare niente» - Tudor a Mediaset: «La qualificazione alla prossima Champions ha portato fiducia e consapevolezza. Riporta juventusnews24.com