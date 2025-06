Ultimissime Inter LIVE | vittoria contro l’Urawa le parole di Chivu e le difficoltà di Luis Henrique

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: CARBONI REGALA LA VITTORIA!!! - Un finale emozionante: l'Inter si impone all'ultimo secondo contro l'Urawa Red Diamonds grazie a un gol di Valentin Carboni al 93°, completando una rimonta che ha entusiasmato i tifosi.

Quando tutto sembrava perduto, ci ha pensato Valentin Carboni a riscrivere il finale. Il suo gol, insieme a quello di Lautaro, ha ribaltato l’Urawa nel finale regalando all’Inter il primo trionfo nel Mondiale per Club con Chivu in panchina. Una vittoria sofferta, co Vai su Facebook

L'Inter ha battuto 2-1 l'Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Gruppo E, regalando a Cristian Chivu la prima vittoria in panchina. A Seattle i nerazzurri hanno atteso il recupero per strappare i tre punti. #FCInter #UrawaRedDiamonds #MondialeClub Vai su X

