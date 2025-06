Uffizi la stretta sui selfie Cade per fare una foto E rovina quadro del ’700

In un'epoca dominata dai social media, i musei si trovano a dover bilanciare tutela e accessibilità. La recente vicenda all'Uffizi, con il selfie che rovina un prezioso quadro del 1600, ne è un esempio lampante: un tentativo di immortalare un momento che si trasforma in una perdita irreparabile. La domanda ora è: come preservare il patrimonio culturale senza rinunciare alle esigenze di un pubblico sempre più connesso?

Si è messo in posa davanti al ritratto del gran principe Ferdinando de’ Medici, quintogenito maschio di Cosimo I, duca di Firenze, opera di Anton Domenico Gabbiani. La fidanzata, telefono alla mano, voleva immortale il momento e creare un meme virale di dubbio gusto. Nulla di strano per Firenze, dove ogni scorcio diventa un contenuto social per le decine di migliaia di turisti in visita. Peccato che il ragazzo ha calcolato male le distanze, inciampando sui gradini distanziatori installati proprio per tenere il pubblico a debita distanza, e franando sul prezioso quadro. E quell’opera di Gabbiani, che ha attraversato illesa oltre 300 anni di storia, ha rischiato di essere danneggiata inesorabilmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uffizi, la stretta sui selfie. Cade per fare una foto. E rovina quadro del ’700

