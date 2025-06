Uffizi la maxi gru non c' è più | direttore e ministro celebrano l' intervento

Dopo quasi vent'anni, lo skyline di Firenze torna a splendere senza l'ombra della maxi gru degli Uffizi. Il direttore e il ministro celebrano il restauro, che restituisce alla città il suo volto autentico e incantevole. Finalmente, il cuore storico di Firenze può essere ammirato senza ostacoli, valorizzando ancora di più il patrimonio artistico e culturale che la rende unica al mondo. C'è...

Dopo quasi vent'anni, lo skyline di Firenze torna intatto. Stop, finalmente, ai milioni di foto panoramiche del cuore storico di Firenze rovinate dall'ingombrante presenza della maxi gru del piazzale degli Uffizi, installata nel 2006 nell'ambito del cantiere di ampliamento del museo. Ci sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Uffizi, la maxi gru non c'è più: direttore e ministro celebrano l'intervento

In questa notizia si parla di: uffizi - maxi - direttore - ministro

Sei giorni per rimuovere la maxi gru del cantiere degli Uffizi: il 21 la festa con il ministro Giuli - Firenze si prepara a una trasformazione epocale: in soli sei giorni, la maxi gru che da due decenni svetta nel cuore della città verrà smontata, restituendo alla bellezza storica e allo skyline fiorentino la sua naturale armonia.

Dal 16 al 21 giugno verrà smontata la maxi gru installata nel 2006 per i lavori degli Uffizi. Partito stamattina lo smantellamento, documentato dalle fotografie di Massimo Sestini. Un evento simbolico con il ministro Giuli celebrerà il ritorno alla bellezza originaria Vai su Facebook

Uffizi, la maxi gru non c'è più: direttore e ministro celebrano l'intervento; Addio alla maxi gru delle Gallerie degli Uffizi: dopo quasi 20 anni via la “giraffa” di metallo,…; Uffizi, via la maxi gru. Giani: “Momento importante per tutto il Paese”.

Uffizi, la maxi gru non c'è più: direttore e ministro celebrano l'intervento - L’intervento, "fortemente voluto dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli e dal direttore Simone Verde", come si legge in una nota, ha preso avvio alle sette del mattino del 16 di giugno; concluso ... Scrive firenzetoday.it

Uffizi, per un selfie turista danneggia capolavoro del 1712. Il direttore: «Porremo limiti» - Secondo le prime valutazioni, il danno è lieve e reversibile, ma l’episodio ha riacceso il dibattito sull’uso distorto dei musei da parte di alc ... Segnala ilsole24ore.com