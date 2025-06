Ucraina la debolezza della Ue rende più forte Putin Bruxelles continua a fomentare la guerra con riarmo e sanzioni alla Russia

L’instabilità europea, alimentata da rifornimenti militari e sanzioni contro la Russia, sembra aver rafforzato Putin piuttosto che indebolirlo. Bruxelles continua a fomentare il conflitto, ignorando le conseguenze di una escalation infinita. È plausibile pensare che Mosca avrebbe mai acconsentito a un cessate il fuoco in queste condizioni? Con questa dinamica, il rischio di un’escalation globale diventa sempre più reale, lasciando il mondo sospeso tra tensioni e incertezze.

Mosca avrebbe mai potuto concedere il cessate il fuoco per un mese quando la postura europea con rifornimenti militari, finanziamenti all'Ucraina e sanzioni alla Russia non cessava di fomentare l'escalation? Il presidente Putin, in relazione all'attacco di Israele all'Iran, ha dichiarato di a.

