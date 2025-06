Ubriaco e molesto scatta il mini Daspo

Un episodio di degrado e inciviltà scuote Piazza Cittadella, dove la Polizia Locale ha applicato il 'mini Daspo' a un uomo ubriaco e molesto. La sua condotta violenta e le minacce hanno richiesto l'intervento di tre pattuglie, culminando in una denuncia a piede libero per resistenza, lesioni e rifiuto delle generalità. Un richiamo alla responsabilità collettiva: il rispetto della legge è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

’Mini Daspo’ e una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e rifiuto delle generalità, per un uomo fermato in piazza Cittadella dalla Polizia locale nella serata di venerdì. Tre le pattuglie intervenute sul posto dopo la segnalazione di una persona in evidente stato di alterazione che, con comportamenti molesti e violenti, stava creando disordine pubblico. L’uomo, privo di documenti identificativi e non collaborativo, è stato trasportato al Comando di via Galilei. A seguito degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato e sanzionato per ubriachezza molesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco e molesto, scatta il mini Daspo

