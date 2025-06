Tutto pronto per la stagione di concerti di Pistoia Blues

Preparati all’emozione: la 44ª edizione del Pistoia Blues Festival sta per arrivare, portando sul palco un mix irresistibile di blues rock virtuoso e storytelling d’autore italiano. Dal 3 al 15 luglio, Piazza Duomo sarà il cuore pulsante di musica e magia, promettendo serate indimenticabili. Tuttavia, l’attesa si interrompe: la partenza ufficiale prevista per il 27 giugno è stata rimandata a causa dell’annullamento del tour estivo di Beth Hart.

PISTOIA – Si terrà dal 3 al 15 luglio la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia. Anche quest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali con particolare attenzione al blues rock più virtuoso e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani. La partenza del festival non si terrà il più il 27 giugno in quanto Beth Hart ha annullato l’intero tour estivo per problemi di salute, ma sarà il 3 luglio con la sezione Storytellers del festival quando si esibirà il cantautore Alfa a cui seguirà il 4 luglio Marcus King (un nuovo King a Pistoia, nel centenario della nascita del grande B. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Torna la Pistoia-Abetone. Competizione e bellezza. Appuntamenti anche in notturna.

