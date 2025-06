Tutti si allarmano per l’arrivo del Ponte sullo Stretto tranne la Commissione Antimafia

Mentre tutti si preoccupano per l’arrivo del Ponte sullo Stretto di Messina, la Commissione antimafia guidata dall’on. Chiara Colosimo sembra invece restare indifferente. Tra allarmi e timori diffusi, questa istituzione tace di fronte a una delle più grandi sfide di sicurezza degli ultimi decenni. È un atteggiamento che solleva dubbi e domande sulla reale priorità della lotta contro la criminalità organizzata nel nostro Paese.

Con l’avvento del Ponte sullo Stretto di Messina fioccano allarmi da ogni parte, ma c’è una istituzione che ostenta una sfacciata indifferenza: la Commissione parlamentare antimafia guidata dalla on. Chiara Colosimo. Proprio lei, l’apostola del rapporto “mafia-appalti” come causale della accelerazione della strage di Via D’Amelio, davanti alla più gigantesca riproposizione del medesimo pericolo dai tempi del “sacco di Palermo” e del terremoto in Irpinia, cosa fa? Niente! Non è bastato che il Presidente della Repubblica in persona intervenisse per sollecitare un ripensamento governativo sulla modifica al sistema dei controlli antimafia in origine prevista dal decreto “infrastrutture” fortemente voluto dal vice premier Matteo Salvini ( a parte qualche timido segnale, ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it