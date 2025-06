Tutti pazzo per Estevao il Chelsea entusiasta ma Maresca avrà un compito difficile

Estevão Willian sta facendo impazzire tifosi e analisti con le sue prestazioni nel Mondiale per Club, attirando l’attenzione del Chelsea, che lo ha già acquistato per 60 milioni di euro. Mentre il brasiliano si gode i riconoscimenti sul campo, Mare s ca dovrà trovare il modo di sfruttarlo al meglio, in un compito che si preannuncia sfidante ma ricco di opportunità.

Estevao è tra i calciatori più interessanti del Mondiale per Club e il Chelsea, dove si trasferirà ad agosto, se lo gode; Maresca dovrà sfruttarlo al meglio Estevão Willian è senza dubbio uno dei protagonisti più brillanti del Mondiale per Club: il talento brasiliano del Palmeiras, destinato al Chelsea per 60 milioni di euro, ha

