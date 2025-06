Tutti in piazza alla scoperta del jazz

Preparati a lasciarti travolgere da un'esperienza musicale indimenticabile! Mercoledì alle 21, in piazza Risorgimento a Seregno, l’Essential Time Quartet trasformerà le note di giganti come Pat Metheny, Chick Corea e Ahmad Jamal in interpretazioni originali ed eleganti. Un’occasione imperdibile per immergersi nel cuore del jazz contemporaneo e scoprire nuove sfumature di un genere che unisce passione e talento. Non mancare a questa serata unica!

Originali ed eleganti riletture di brani tratti dal repertorio di giganti del jazz contemporaneo come Pat Metheny, Chick Corea e il pianista Ahmad Jamal. È quanto proporrà il concerto all’aperto dell’Essential Time Quartet che si terrà mercoledì alle 21 a Seregno, in piazza Risorgimento. Lo spettacolo, organizzato nell’ambito del Jazzin Seregno Festival, vedrà di scena il quartetto formato dal chitarrista Emanuele Puppi, dal pianista Mauro Sada, dal bassista Roberto Novati e dal batterista Elia Rocca. L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’evento si sposterà nell’Auditorium. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutti in piazza alla scoperta del jazz

In questa notizia si parla di: piazza - jazz - tutti - scoperta

Tutti pazzi per Lucio Corsi: maxischermi in piazza e in libreria per tifare: c’è la finale Eurovision - Grosseto si prepara a festeggiare con entusiasmo la finale dell'Eurovision Song Contest, dove il talentuoso Lucio Corsi rappresenterà l'Italia.

Colleferro Scalo. “Siamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove”. Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino “pranzo all inclusive” in favore del progetto “Divento Grande” - Un evento speciale si prepara a Colleferro Scalo: domenica 18 maggio alle ore 13, in Piazza San Gioacchino, sarà organizzato un

Camminata dei Musei: alla scoperta di Offida! Martedì 24 giugno, alle ore 18, vieni a scoprire uno dei borghi più belli d’Italia: Offida! L’iniziativa “Camminata dei Musei” ti porterà nel cuore della storia e della tradizione, con partenza da Piazza del Popolo. Vai su Facebook

Vandalizzato il talent corner di piazza della Balduina: Gesto incivile che colpisce tutti; Sondrio Estate 2025; Per “Umbria Jazz 4 Kids” è il giorno della fiaba alla scoperta della città di Orvieto.

Tutti in piazza alla scoperta del jazz - Originali ed eleganti riletture di brani tratti dal repertorio di giganti del jazz contemporaneo come Pat Metheny, Chick Corea ... Segnala ilgiorno.it

Musica, ritmo e passione: Giaveno ospita un weekend di grande Jazz con 4 concerti - Il ritmo avvolgente del jazz tornerà a risuonare a Giaveno il 25 e 26 giugno in Piazza Mautino, con due serate a ingresso libero dedicate agli amanti del genere e a chi desidera scoprire il fascino de ... Riporta torinotoday.it