tutti fermi col rosso il t red funziona e adesso raddoppia

Tutti fermi col rosso, il T-Red funziona e ora raddoppia: una decisione che ha messo d’accordo tutti, riducendo polemiche e tensioni. Mentre l’autovelox fisso lungo via Borgo San Siro aveva sollevato proteste e portato a quasi 10mila sanzioni con 77 ricorsi pendenti, l’installazione dei T-Red agli incroci principali di Garlasco ha portato ordine e tranquillità. Il sindaco Simone...

Una decisione che sembra aver messo tutti d'accordo. Mentre la scelta di posizionare l'autovelox fisso lungo via Borgo San Siro, sulla Provinciale 206, aveva da subito suscitato polemiche e portato a elevare quasi 10mila sanzioni che vedono pendenti 77 ricorsi, quella di presidiare i due principali incroci garlaschesi con il T-Red, l'occhio elettronico che immortala chi brucia i semafori, mette pace tra i litiganti. Tanto che il sindaco Simone Molinari ha deciso di presidiare anche il secondo incrocio. Nel febbraio 2024 era toccato a quello tra via Bozzola e via Don Gennaro e da allora il numero degli incidenti si è azzerato.