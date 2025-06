Tutela sanità pubblica Appello centrosinistra

Nel giorno dei 25 anni dall’apertura di Campostaggia, amministratori del centrosinistra lanciano un appello deciso per la tutela della sanità pubblica, invitando alla mobilitazione. Ispirati dal libro di Chiara Giorgi, ‘Salute per tutti’, l’incontro moderato da Michela Berti ha acceso i riflettori su un tema cruciale: garantire a ogni cittadino un diritto fondamentale. È il momento di agire, perché la salute non si può negoziare.

Nel giorno della festa dei 25 anni dall’apertura di Campostaggia, l’appello degli amministratori del centrosinistra per la tutela della sanità pubblica "anche attraverso una mobilitazione". A offrire lo spunto il libro di Chiara Giorgi, docente di Storia contemporanea a Roma, alla Sapienza, dal titolo ‘Salute per tutti’. I contenuti dell’opera edita da Laterza, sono stati approfonditi in un incontro, moderato da Michela Berti, caposervizio de La Nazione Siena, con la partecipazione della sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana Susanna Cenni, dell’assessore regionale Simone Bezzini, e di Rosy Bindi, già ministro della Sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutela sanità pubblica. Appello centrosinistra

In questa notizia si parla di: tutela - sanità - pubblica - appello

Sanità pubblica e nuovi modelli di assistenza: il Pd incontra l’assessore Bezzini - Giovedì 15 maggio alle ore 17.30, presso l’Hotel Minerva di Arezzo, il Partito Democratico di Arezzo promuove un incontro pubblico con l'assessore Simone Bezzini.

Gli infermieri a Fanpage: “Il governo ha tradito le promesse, rischiamo la fine della sanità pubblica” - Nella Giornata Internazionale dell'Infermiere, Andrea Bottega, segretario di Nursind, denuncia su Fanpage.

“No all’accorpamento dei SerD all’interno dei Dipartimenti di Salute mentale”. L’appello delle Società scientifiche del settore delle dipendenze: “Autonomia è garanzia di qualità delle cure” Condividiamo la “Lettera al direttore” pubblicata oggi su Quotidiano Sa Vai su Facebook

Tutela sanità pubblica. Appello centrosinistra; “Non possiamo restare in silenzio. La società civile in difesa della sanità pubblica”. L’appello in 10 punti di 130 associazioni; La società civile per la sanità pubblica.