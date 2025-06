Turismo caseario 2025 | la nuova frontiera del viaggio enogastronomico nelle cooperative di montagna

Scoprire il turismo caseario nel 2025 significa immergersi in un viaggio autentico tra le cooperative di montagna italiane, dove tradizione e sostenibilità si incontrano. Questa nuova frontiera enogastronomica promette esperienze indimenticabili, valorizzando i sapori locali e le storie di comunità resilienti. Il progetto europeo “Think Milk, Taste Europe, Be Smart” apre le porte a un mondo di scoperte, portando il turismo caseario al centro dell’attenzione internazionale…

Roma, 19 giugno 2025 – Il turismo caseario si afferma come una delle tendenze più interessanti del 2025 per chi cerca un’esperienza autentica e sostenibile tra le montagne italiane. Il progetto europeo “Think Milk, Taste Europe, Be Smart”, promosso dal settore lattiero-caseario dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e cofinanziato dalla Commissione europea, racconta come le cooperative . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com