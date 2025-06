Turchia | Tel Aviv sta trascinando la regione nel disastro totale

In un contesto di crescente tensione, le parole del presidente Macron evidenziano la delicata situazione mediorientale. La regione sembra essere sull’orlo di un disastro totale, con Turchia e Tel Aviv al centro di un vortice di crisi che richiede attenzione internazionale. Per comprendere meglio questa complessa dinamica, ecco un post multilingue che offre diverse chiavi di lettura sulla delicata scena geopolitica attuale.

Un post su X in quattro lingue: ebraico, farsi, inglese e francese. Così il presidente Emmanuel Macron annuncia la sua telefonata con l’omologo iraniano Masoud Pezeshkian, nella quale gli avrebbe . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Turchia: «Tel Aviv sta trascinando la regione nel disastro totale»

Turchia: «Tel Aviv sta trascinando la regione nel disastro totale»; Guerra Israele Iran, giorno nove: nuovi raid sui siti iraniani, missili su Tel Aviv. Trump: 'Improbabile che gli europei siano d'aiuto'; Israele-Iran, la diretta. Teheran: Colpiremo gli aiuti militari per Tel Aviv | .it.

Turchia, Israele 'trascina Medio Oriente verso disastro totale' - La Turchia accusa Israele di trascinare la regione verso un "disastro totale": lo ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. msn.com scrive

Il dramma dei curdi del Rojava: “Erdogan approfitta del caos nella regione per bombardarci. E così l’Isis si rafforza” - In questa ultimi giorni la Turchia ha bombardato i territori curdi del Nord della Siria attaccando 19 obiettivi civili fra cui ospedali, scuole e fabbriche. Si legge su repubblica.it