Tuffo nel fiume Orcia Ragazzo ferito al piede

incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, ma fortunatamente il giovane è riuscito a evitare danni peggiori grazie alla prontezza di riflessi. La sua disavventura ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole di sicurezza anche nei momenti di svago all'aperto, valorizzando così la bellezza e il fascino della Val d’Orcia in modo responsabile.

Poteva avere serie conseguenze la disavventura capitata ad un giovane di Montalcino che nel pomeriggio di venerdì ha pensato con due amici di recarsi al fiume Orcia, nei pressi di Castelnuovo dell’Abate, per fare un bagno in un suggestivo angolo della Val d’Orcia. Il ragazzo ha provato a fare un tuffo eseguendo un salto mortale ma la presenza di uno scoglio lo ha indotto a mettere in avanti le gambe per non rischiare si sbattere la testa. L’ impatto con lo scoglio è stato piuttosto violento e gli ha causato una profonda ferita al piede destro. I suoi amici hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza della misericordia di Montalcino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tuffo nel fiume Orcia. Ragazzo ferito al piede

