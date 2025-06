Tudor esulta e ammette | Ho sempre paura Yildiz | Gol? Tra i migliori della mia carriera

La Juventus prosegue con entusiasmo il suo cammino nel Mondiale per Club, affrontando sfide emozionanti e momenti di grande tensione. Igor Tudor, entusiasta ma sincero, rivela di aver sempre paura, dimostrando la sua umiltà e passione. Accanto a lui, il giovane Yildiz si distingue, definendo il suo gol tra i migliori della carriera. Una squadra che, tra sogni e sfide, punta a lasciare un segno indelebile sul palcoscenico mondiale.

Le dichiarazioni del tecnico bianconero e del giovane talento turco, protagonista della sfida del Mondiale per Club Prosegue positivamente il percorso al Mondiale per Club da parte della Juventus. La squadra bianconera, dopo essersi qualificata in Champions League, si è presenta negli Stati Uniti ancora con Igor Tudor. (LaPresse) – Calciomercato.it Un Igor Tudor, confermato in panchina dopo che Antonio Conte ha deciso di restare al Napoli. Così la prima sfida contro l’Al-Ain è andata in archivio con un netto cinque a zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tudor esulta e ammette: “Ho sempre paura”. Yildiz: “Gol? Tra i migliori della mia carriera”

