Tudor Contro il Wydad la Juve darà il massimo per gli ottavi

Tudor sfida il Wydad con la Juventus determinata a conquistare gli ottavi e il secondo successo al Mondiale per club. La squadra si prepara con impegno e ambizione, consapevole dell'importanza della partita contro una rivale di grande qualità. Igor Tudor ha già messo in chiaro le sue intenzioni: sarà una battaglia intensa, e i bianconeri daranno tutto per portarsi a casa il risultato. La sfida è alle porte, e l'entusiasmo cresce.

I bianconeri puntato al secondo successo al Mondiale per club ROMA - "L'abbiamo preparata al massimo, come sempre. Sarà una gara importante contro una squadra di qualità e noi dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti" Sono le parole di Igor Tudor in vista della seconda s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tudor "Contro il Wydad la Juve darà il massimo per gli ottavi"

Conferenza stampa Tudor pre Juve Wydad Casablanca: quando parla il tecnico alla vigilia del secondo match del gruppo G del Mondiale per Club. Data e orario - Domani, sabato 21 giugno 2025, la Juventus si prepara alla sfida imperdibile contro il Wydad Casablanca al Lincoln Financial Field.

