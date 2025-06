Tudor a Mediaset | La qualificazione alla prossima Champions ha portato fiducia e consapevolezza Mondiale per Club? Non si può sbagliare niente

Igor Tudor, intervistato da Sport Mediaset, ha sottolineato come la qualificazione alla prossima Champions League abbia rafforzato la fiducia e la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Per il club, questa conquista rappresenta un passo fondamentale da non sbagliare, soprattutto in vista del Mondiale per Club e delle sfide imminenti. La squadra si prepara con determinazione, consapevole che ogni dettaglio farà la differenza nel percorso verso il successo.

Tudor a Mediaset: «La qualificazione alla prossima Champions ha portato fiducia e consapevolezza. Sul Mondiale per Club.». Le sue dichiarazioni. Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Di seguito le parole dell’allenatore della Juventus in vista del match di stasera contro il Wydad Casablanca. CONDIZIONI  – « Stanno bene, c’era un po’ di stanchezza perché si è spinto tanto fino all’ultimo minuto. I dati erano importanti da quel punto di vista, poi quelli che dovevano recuperare hanno recuperato, chi doveva lavorare di più ha lavorato. Bello, c’è una sensazione bella perché si è partiti con il piede giusto, però bisogna dimenticare e prepararsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a Mediaset: «La qualificazione alla prossima Champions ha portato fiducia e consapevolezza. Mondiale per Club? Non si può sbagliare niente»

In questa notizia si parla di: mediaset - tudor - qualificazione - prossima

Scanavino a Sport Mediaset: «Stiamo progettando il futuro della Juve con Giuntoli. Tudor? Al momento siamo molto soddisfatti. Sul futuro dell’allenatore, Calvo e Chiellini vi dico questo» - L’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro del club in un’intervista a Sport Mediaset.

Chiellini a DAZN: «Con i giusti tempi creeremo una squadra competitiva per la prossima stagione. Tudor sta dando tanto alla squadra, rappresenta la Juventus nel migliore dei modi» - Giorgio Chiellini, protagonista di un'intervista a DAZN, sottolinea l'importanza di tempi giusti e strategie mirate per creare una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Probabilmente è il gol qualificazione per l'Inter Miami che vede gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Serviva una magia, soprattutto dopo una partita difficile per lui e per la formazione americana. Detto fatto, calcio di punizione e "arcobaleno" che finisce in Vai su Facebook

Mondiale per club 2025, come vedere Juventus-Wydad Casablanca; Juventus, i ricavi dal Mondiale per Club: tutte le cifre per i bianconeri; Al Ain-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Mondiale per club 2025, come vedere Juventus-Wydad Casablanca - Domenica 22 giugno alle 18 i bianconeri cercano la qualificazione agli ottavi nella sfida in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity Dopo il roboante 5- Come scrive informazione.it

Tudor, conferenza Wydad e la Juve a mezzogiorno: "Niente scuse. E il City ne poteva prendere due" - Il tecnico bianconero e la seconda sfida del Mondiale: "Stanchezza? Riporta tuttosport.com