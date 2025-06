Tudor a Mediaset | Bei numeri e belle prestazioni Abbiamo spinto tanto e fatto tanti gol ora il Manchester City Su Yildiz…

Il tecnico Tudor si è mostrato soddisfatto delle prestazioni della sua squadra nel match contro il Wydad, analizzando con entusiasmo i numeri e le belle prestazioni raccolte finora. Con un occhio rivolto alle prossime sfide, Tudor ha sottolineato l'importanza di continuare a spingere e migliorarsi, mentre il Manchester City si prepara ad affrontare Yildiz8230; la sfida promette spettacolo e grandi emozioni. Restate sintonizzati per scoprire come andrà a finire.

Tudor a Mediaset: «Bei numeri e belle prestazioni. Yildiz..». Le sue dichiarazioni dopo la vittoria sul Wydad. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. NUMERI – «Bei numeri e belle prestazioni. Non erano partite facili come sono sembrate dal risultato, però anche oggi meritatissima. Abbiamo spinto tanto, abbiamo fatto tanti gol. Bene, bene». ORA IL MANCHESTER CITY – «È una bella partita, sono partite un po' diverse dal punto di vista del ritmo, poi c'è questa umidità. Sono belle partite da giocare perché sono poche e quindi c'è un'importanza maggiore.