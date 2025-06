Tudor a DAZN | Scelte di formazione? C’è bisogno di tutti non ci sono più i titolari con cinque cambi

Igor Tudor svela le scelte di formazione della Juventus in vista del match contro il Wydad, sottolineando l’importanza di coinvolgere tutti i giocatori e adottare una strategia flessibile con cinque cambi. La sua visione mette in evidenza il gruppo coeso e la volontà di adattarsi alle esigenze del momento, rimescolando le carte in campo per affrontare al meglio questa importante sfida di Mondiale per Club. Scopri tutte le dichiarazioni dell’allenatore sui dettagli della partita.

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. SULLA FORMAZIONE – «Sono tutti dentro con cinque cambi, c’è bisogno di tutti. Non ci sono più i titolari ma partiamo con quelli». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «Scelte di formazione? C’è bisogno di tutti, non ci sono più i titolari con cinque cambi»

In questa notizia si parla di: tudor - dazn - scelte - formazione

Continassa Juve: meno due all’Udinese, le possibili scelte di formazione di Tudor - Nella Continassa, la Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese con alcune incognite sulla formazione.

Anche Fantacalcio sarà presente al Mondiale per Club insieme a DAZN Scopri come e quando, viviamo insieme questa nuova esaltante competizione con la finale in programma il 13 luglio! Vai su Facebook

Tudor a DAZN: «Scelte di formazione? C'è bisogno di tutti, non ci sono più i titolari con cinque cambi»; Perché Locatelli, Koopmeiners e Vlahovic non giocano in Juventus-Wydad: infortunio o scelta tecnica? Il motivo delle scelte di Tudor; TUDOR a Dazn: Stessa formazione? Non ci sono più titolari, con cinque cambi entri e decidi la partita.

Tudor a DAZN: «Scelte di formazione? C’è bisogno di tutti, non ci sono più i titolari con cinque cambi» - Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre- Riporta juventusnews24.com

TUDOR a Dazn: "Stessa formazione? Non ci sono più titolari, con cinque cambi entri e decidi la partita" - Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Dazn a ridosso della sfida contro il Wydad AC. Scrive tuttojuve.com